Сенатор Косачев прокомментировал введение новых санкций США против российских компаний

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22 декабря 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что США, вводя новые санкции против российских предприятий, признают "опасность" для них конкурентоспособных российских технологий.

Ранее Минторг США обнародовал список из 103 компаний из России и КНР, связанных с вооруженными силами, к которым будут применены ограничения на экспорт.

Константин Косачев заметил, что санкции вводятся не из-за конкуренции американских политиков друг с другом, а в связи с нарастающей неспособностью Соединенных Штатов конкурировать с геополитическими соперниками. Сенатор считает, что единственная логика, которую можно в сложившейся ситуации проследить в действиях американцев, – косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения являются прорывными и передовыми.