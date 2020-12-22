ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

США ввели новые ограничения в отношении 45 компаний из России, связанных с вооруженными силами

, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

США ввели новые ограничения в отношении 45 компаний из России, связанных с вооруженными силами
Истребитель, фото: MOD Russia, globallookpress.com

США ввели новые ограничения в отношении 45 российских компаний и предприятий, связанных с вооруженными силами, «конечным потребителем продукции которых являются военные». Также Вашингтон ввел санкции против китайских компаний.

Министерство торговли США опубликовало список всего из 103 компаний из России и Китая, к которым применят ограничения на экспорт. Из них 45 - российские, 58 - китайские.

При этом де-факто в перечне 41 российская организация, так как названия некоторых из них там продублированы. В списке указаны Минобороны, СВР, специальный летный отряд «Россия», «Рособоронэкспорт», «Ростех», корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК, «Адмиралтейские верфи» и другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.

США ввели новые санкции в пятницу, 18 декабря, в отношении компаний и лиц, считающихся вовлеченными в деятельность, которая противоречит нацбезопасности или интересам США в международной политике. 

ИЧ

Общество

Пенсионеров и малоимущих граждан предложено освободить от НДС на продукты питания

Пенсионеров и малоимущих граждан предложено освободить от НДС на продукты питания

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим. Он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью