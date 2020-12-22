США ввели новые ограничения в отношении 45 компаний из России, связанных с вооруженными силами

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22 декабря 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Истребитель, фото: MOD Russia, globallookpress.com

США ввели новые ограничения в отношении 45 российских компаний и предприятий, связанных с вооруженными силами, «конечным потребителем продукции которых являются военные». Также Вашингтон ввел санкции против китайских компаний.

Министерство торговли США опубликовало список всего из 103 компаний из России и Китая, к которым применят ограничения на экспорт. Из них 45 - российские, 58 - китайские.

При этом де-факто в перечне 41 российская организация, так как названия некоторых из них там продублированы. В списке указаны Минобороны, СВР, специальный летный отряд «Россия», «Рособоронэкспорт», «Ростех», корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК, «Адмиралтейские верфи» и другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.

США ввели новые санкции в пятницу, 18 декабря, в отношении компаний и лиц, считающихся вовлеченными в деятельность, которая противоречит нацбезопасности или интересам США в международной политике.