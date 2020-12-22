Путин подписал закон о праве бывшего президента РФ на пожизненное сенаторство

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22 декабря 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о порядке формирования Совета Федерации, согласно которому президент страны после прекращения полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Согласно последней информации, автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации" стал российский лидер. Вышеуказанный документ был внесен в рамках реализации поправок в Конституцию РФ.

Уточняется, что данный закон предусматривает приобретение экс-президентом Российской Федерации статуса сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением всех требуемых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения президентских полномочий. Глава государства, полномочия которого были прекращены до приятия закона, имеет возможность сделать это в любое время.

В документе также подчеркивается, что в Совфед, помимо представителей от исполнительной и законодательной властей каждого региона, входят не более 30 представителей РФ, которых назначает президент страны. Не более семи из них могут быть назначены пожизненно. Кроме того, представителями Российской Федерации, которые имеют полномочия сенаторов пожизненно, могут стать граждане страны, которые имеют выдающиеся заслуги перед РФ в сферах государственной и общественной деятельности.