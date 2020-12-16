Совет Федерации одобрил закон о праве бывшего президента РФ на пожизненное сенаторство

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16 декабря 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Совет Федерации в среду, 16 декабря, одобрил закон о порядке формирования верхней палаты парламента, согласно которому президент России после прекращения полномочий имеет право стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации" стал президент России Владимир Путин. Документ был внесен в рамках реализации поправок в Конституцию РФ.

Согласно закону, бывший российский президент приобретает статус сенатора с момента подачи в Совфед заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Закон уточняет, что в Совфед, помимо представителей от исполнительной и законодательной властей каждого региона, входят также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной.