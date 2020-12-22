Южноуральские эксперты прокомментировали обновление Госсовета

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22 декабря 2020, 06:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По мнению политологов, включение президента в состав Госсовета двух представителей Челябинской области позволит укрепить позиции региона на федеральном уровне.

Напомним, вчера стало известно, что в обновленный Госсовет вошли губернатор Алексей Текслер и глава Саткинского района Александр Глазков.

Глава региона будет продолжать возглавлять комиссию (ранее – рабочую группу) по направлению «Экономика и финансы», а также он вошел в состав двух комиссий: по организации согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти и в комиссию по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Политолог Евгений Маклаков в беседе с корреспондентом агентства «Полит74», что в 2020 году Алексею Текслеру удалось раскрыть свой потенциал на посту управленца, несмотря на очевидные сложности.

«Если в этот момент был бы у руля региона человек другой формации, мы бы имели совершенно другие результаты и куда большие шероховатости при решении острых вопросов», – отметил Евгений Маклаков. Эксперт также признался, что включение в состав Госсовета Александра Глазкова стало для него неожиданностью.

«Это однозначно усиливает наши позиции на федеральном уровне. Александр Глазков получает прекрасную возможность успешные муниципальные практики, которые есть в Сатке, не просто презентовать, но и реализовать на уровне всей России, – подчеркнул эксперт.

По мнению политолога Александра Мельникова, включение в Госсовет Александра Глазкова стала возможна благодаря командной работе правительства Челябинской области.