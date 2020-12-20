Директор СВР Сергей Нарышкин: «Предатели сгорели в огне ада, или обязательно сгорят»

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20 декабря 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в своей профессиональной работе лично сталкивался с предательством в разведке. Нарышкин не уточнил, кто его предал, и не стал раскрывать подробности предательства.

«Предатель и есть предатель, что о нем рассказывать, он не достоин этого», — сказал директор СВР в интервью телеканалу «Звезда».

Глава СВР признался, что любое предательство — это тяжелый удар. По словам Нарышкина, он смог перенести этот удар и теперь его успокаивает, что «эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят».

Нарышкин считает, что к предательству приводят разные причины. Возможно, в период отбора не были выявлены какие-то качества. Второе - в сознании сотрудника с годами могут произойти перемены под влиянием разных обстоятельств.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в день 100-летния Службы внешней разведки заявил, что "каждая успешно проведенная операция нашей разведки по-своему героически уникальна".

В День работника органов государственной безопасности президент РФ Владимир Путин посетил штаб-квартиру СВР.