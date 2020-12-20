Патрушев: Каждая успешная операция СВР обеспечивает безопасность миллионов россиян

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20 декабря 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Патрушев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в день 100-летния Службы внешней разведки заявил, что "каждая успешно проведенная операция нашей разведки по-своему героически уникальна".

"А главное она обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, суверенитет, общественно-политическую стабильность, экономическое развитие и научно-технический прогресс нашей страны", - отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза поздравил сотрудников СВР и сказал, что "основываясь на легендарном опыте предыдущих поколений отечественных разведчиков", они ежедневно проявляют "мужество, талант и мастерство".

Как отметил Патрушев, "усилия внешней разведки направлены на отстаивание внешнеполитических интересов России, укрепление ее промышленного и оборонного потенциала страны. "СВР ограждает общество и государство от потенциальных внешних угроз, постоянно удерживая в фокусе внимания такие сферы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, пресечение каналов их финансирования, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения".