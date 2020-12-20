Политолог Мезюхо о «хорватском сценарии» в Донбассе: «Украинский генерал делится своими фантазиями»

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20 декабря 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

военнослужащие ДНР, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление генерала Вооружённых сил Украины Виктора Назарова о том, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий».

«Украинский генерал, как и другие его коллеги, которые высказывали подобные мысли ранее, витает в облаках. Почему-то украинский генералитет вместо того, чтобы убеждать Верховного главнокомандующего выполнять Минские соглашения, постоянно общается с представителями массмедиа и делится своими фантазиями», - высказал он RT.

Мезюхо отметил, что президенту Владимиру Зеленскому следует контролировать своих генералов, поскольку поведение внутри ВСУ «оставляет желать лучшего». Он напомнил, что по уставу ВСУ главнокомандующим является президент Украины.

«По сути, президент Украины должен высказываться о внешней политике, о каких-то военных стратегиях… Всё это, мне кажется, свидетельствует о разброде и шатаниях в ВСУ», - добавил эксперт.

По его мнению, такие заявления свидетельствуют о том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, а это не вселяет оптимизма и отдаляет от установления мира в Донбассе.