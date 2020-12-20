Генерал ВСУ объяснил, почему действовать по «хорватскому сценарию» в Донбассе невозможно
20 декабря 2020, 09:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Генерал Вооружённых сил Украины Виктор Назаров заявил, что в Донбассе невозможна реализация «хорватского сценария». По его словам, была бы «война на уничтожение боевого потенциала», но не в их пользу.
«Приводят примеры, что надо было, как Хорватия делать против Сербии, когда, как помните, была у них война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО – мощные вооруженные силы», - пояснил он.
Назаров отметил, что попытка фронтального наступления в Донбассе была очень рискованной из-за высоких потерь.
Ранее президент РФ Владимир Путин оценилперспективы развития отношений России и Украины,в том числе урегулирование ситуации в Донбассе.
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