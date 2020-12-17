Путин оценил перспективы развития отношений России и Украины

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17 декабря 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции прокомментировал перспективы развития отношений Москвы и Киева. По его словам, в значительной степени это зависит от украинских властей.

Путин отметил, что практически все предыдущие президенты Украины, а также действующий глава государства Владимир Зеленский приходили с лозунгами объединения страны, а в конечном итоге и выстраивания отношений с Россией, но ничего не получалось.

«… они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа, большинство избирателей. А попадая во власть, уже начинают немного колебаться и постоянно оглядываться — не хватает, мне кажется, политического мужества — на крайние националистические силы. И процесс замирает», - пояснил он.

Президент добавил, что достигнутая в Париже договорённость о прекращении боевых действий в Донбассе соблюдается. Однако ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы и ничего, по сути, не сделано в плане политического урегулирования, подчеркнул Путин. Российский лидер уверен, что урегулирование ситуации на Украине неизбежно, но «когда» зависит от ее властей.

«Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса», - резюмировал он.

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