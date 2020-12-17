Путин отреагировал на информацию про публикацию об «отравлении» Навального
17 декабря 2020, 13:54[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции прокомментировал публикацию британских СМИ о двойном отравлении оппозиционера Алексея Навального.
«Что касается пациента в берлинской клинике, я уже говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить … знаю, Песков мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов», - высказал он.
Путин отметил, что цель истории с публикацией об «отравлении» Навального - напасть на первых лиц России.
«Кому нужен берлинский пациент, чтобы его травить?» - добавил президент.
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