Путин отреагировал на информацию про публикацию об «отравлении» Навального

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17 декабря 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции прокомментировал публикацию британских СМИ о двойном отравлении оппозиционера Алексея Навального.

«Что касается пациента в берлинской клинике, я уже говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить … знаю, Песков мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов», - высказал он.

Путин отметил, что цель истории с публикацией об «отравлении» Навального - напасть на первых лиц России.

«Кому нужен берлинский пациент, чтобы его травить?» - добавил президент.