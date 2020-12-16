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Лавров оценил заявления зарубежных СМИ о двойном отравлении Навального: «Забавно читать»

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Лавров оценил заявления зарубежных СМИ о двойном отравлении Навального: «Забавно читать»
фото: Сергей Лавров, сайт МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщение британских СМИ о повторном отравлении оппозиционера Алексея Навального. По его словам, Москва уже привыкла к обвинениям западных стран.

«Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили», - высказал он.

Ларов отметил, что все эти новости «забавно» читать, но манера их преподнесения говорит только о том, что «у западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и  каких-либо навыков нормальной дипломатической работы», а также «нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов».

Министр считает, что зарубежные страны действуют по следующей логике: раз Москва молчит, значит виновата.

«Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», - резюмировал дипломат.

БА

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