В Петербурге депутату Максиму Резнику отключили микрофон после слов об «отравлении» Навального

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16 декабря 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Znak

Алексей Навальный, Фото: Instagram

В среду, 16 декабря, на заседании Законодательного собрания Санкт -Петербурга депутату Максиму Резнику отключили микрофон после слов о расследовании возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Данную информацию Znak.com подтвердил сам политик.

«В ответ на 10 млн просмотров за двое суток власть федеральная просто молчит по ситуации с покушением на убийство Навального. Такое молчание, извините, хуже признания вины. Или все ждут, что завтра скажет царь?» - высказал Резник, после чего ему отключили микрофон.

Однако депутат пытался продолжить свою речь, но его несколько раз обрывали, отключая микрофон.

Также в источнике говорится, что спикер заксобрания Вячеслав Макаров попросил депутата закончить свое выступление и покинуть трибуну: «Садись давай, садись тебе говорят».

Напомним, что накануне британская газета The Sunday Times сообщила о второй попытке отравить Навального, когда он лежал в искусственной коме, перед отправкой из Омска в Берлин.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данную информацию фейком и ерундой.