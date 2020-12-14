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Песков назвал чушью сообщения английского таблоида о двух отравлениях Навального

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Песков назвал чушью сообщения английского таблоида о двух отравлениях Навального
Алексей Навальный, фото из соцсети

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ерундой информацию британского таблоида The Sunday Times о том, что Алексея Навального в Омске пытались отравить дважды.  Пресс-секретарь президента РФ назвал английское издание, которое опубликовало статью о якобы двух попытках отравить Навального, «воскресным чтивом в халате».

Песков коротко охарактеризовал материал газеты о Навальном: «Вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... bullshit (ерунда). Вот это bullshit».

Британская газета со ссылкой на свои источники написала, что, когда Навальный в состоянии комы находился в больнице в Омске, якобы сотрудники российских спецслужб проникли в его палату, чтобы отравить.

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