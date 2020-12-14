Песков назвал чушью сообщения английского таблоида о двух отравлениях Навального
14 декабря 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ерундой информацию британского таблоида The Sunday Times о том, что Алексея Навального в Омске пытались отравить дважды. Пресс-секретарь президента РФ назвал английское издание, которое опубликовало статью о якобы двух попытках отравить Навального, «воскресным чтивом в халате».
Песков коротко охарактеризовал материал газеты о Навальном: «Вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... bullshit (ерунда). Вот это bullshit».
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