Кадыров выразил благодарность Путину за высокую оценку его деятельности

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17 декабря 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

глава Чечни Рамзан Кадыров, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил президенту России Владимиру Путину благодарность за высокую оценку его деятельности, которая прозвучала в рамках большой пресс-конференции в среду, 17 декабря.

Ранее российский лидер, отвечая на вопрос журналистки, с чем связаны санкции Запада в отношении Рамзана Кадырова и его окружения, заявил, что не видит ничего необычного в этом, поскольку глава Чечни защищает интересы не только своей республики, но и всей страны, поэтому и является целью для оппонентов РФ.

Кадыров признался, что искренне благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину за высокую оценку его "скромного вклада в общее дело". Политик добавил, что спокойно относится к санкциям со стороны Запада.