ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Кадыров выразил благодарность Путину за высокую оценку его деятельности

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Кадыров выразил благодарность Путину за высокую оценку его деятельности
глава Чечни Рамзан Кадыров, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил президенту России Владимиру Путину благодарность за высокую оценку его деятельности, которая прозвучала в рамках большой пресс-конференции в среду, 17 декабря.

Ранее российский лидер, отвечая на вопрос журналистки, с чем связаны санкции Запада в отношении Рамзана Кадырова и его окружения, заявил, что не видит ничего необычного в этом, поскольку глава Чечни защищает интересы не только своей республики, но и всей страны, поэтому и является целью для оппонентов РФ.

Кадыров признался, что искренне благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину за высокую оценку его "скромного вклада в общее дело". Политик добавил, что спокойно относится к санкциям со стороны Запада.

ЕТ

В мире

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако подчеркнул, что РФ будет обеспечивать собственную безопасность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью