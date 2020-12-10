Кадыров заявил, что Чечне американские санкции никак не мешают

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10 декабря 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Рамзан Кадыров. Фото: сайт главы ЧР

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсурдными и позорными санкции США против него и ряда связанных с ним людей.

Кадыров отметил, что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда, и он не удивлен, и не напуган этим событием.

По его словам, Америка начала бороться «со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми», но на Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют.

«Странно другое - как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают», - добавил Кадыров.

Ранее сенатор Константин Косачев заявил об отсутствии логики в расширении санкционных списков США.