Косачев заявил об отсутствии логики в расширении санкционных списков США
10 декабря 2020, 20:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что очередное расширение санкционного списка США, связанное с главой Чечни Рамзаном Кадыровым людей и юридических лиц, происходит без логики и правовых оснований.
Согласно решению американских властей, под санкции, в частности, попали футбольный клуб «Ахмат», организация «Абсолютный чемпионат «Ахмат» и клуб смешанных единоборств «Ахмат».
«Не понимаю и не принимаю ни логики, ни мотивов, ни правовых оснований. Их просто нет», – сказал Косачев.
Ранее сообщалось, что власти США добавили Кадырова в глобальный список Магнитского и ввели против него персональные санкции за нарушение прав человека.
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