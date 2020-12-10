Косачев заявил об отсутствии логики в расширении санкционных списков США

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10 декабря 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Константин Косачев. Фото: сайт СФ

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что очередное расширение санкционного списка США, связанное с главой Чечни Рамзаном Кадыровым людей и юридических лиц, происходит без логики и правовых оснований.

Согласно решению американских властей, под санкции, в частности, попали футбольный клуб «Ахмат», организация «Абсолютный чемпионат «Ахмат» и клуб смешанных единоборств «Ахмат».

«Не понимаю и не принимаю ни логики, ни мотивов, ни правовых оснований. Их просто нет», – сказал Косачев.

Ранее сообщалось, что власти США добавили Кадырова в глобальный список Магнитского и ввели против него персональные санкции за нарушение прав человека.