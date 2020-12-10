Власти США добавили Кадырова в глобальный список Магнитского и ввели против него персональные санкции за нарушение прав человека.
10 декабря 2020, 19:29[ «Аргументы Недели» ]
Власти США добавили Кадырова в глобальный список Магнитского и ввели против него персональные санкции. Документ опубликован на сайте американского Минфина. Главная причина санкций - нарушение прав человека.
В список попали и 13 физических лиц, связанных с главой Чечни: трое из них в России, в республике это - замруководителя Росгвардии по Чечне Даниила Мартынов, вице-премьер Вахит Усмаев, полпред в Чечне при президенте Зияд Сабсаби. Также с ним, по данным властей США, связан один житель Германии и один житель ОАЭ родом из Индии.
Санкции введут и против компаний. Среди них - футбольный клуб «Ахмат», компанию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».
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