Экс-помощница Трампа дала Байдену совет по отношениям с РФ

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа, экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл призвала избранного главу страны Джо Байдена не повторять ошибок Барака Обамы в отношениях с РФ.
Фиона Хилл считает, что Джо Байдену необходимо придерживаться совсем другого подхода к Москве. Она отметила, что Барак Обама относился к РФ крайне пренебрежительно, называя страну "региональной державой" и не желая думать о России слишком много.
По мнению бывшей помощницы Трампа, с момента президентства Обамы "мир изменился полностью", вследствие чего новой администрации придется "думать иначе".
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