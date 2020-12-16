Помпео назвал Россию «реальным вызовом» для США в киберпространстве
16 декабря 2020, 07:17[ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию "реальным вызовом" для Америки в киберсфере. Соответствующее мнение глава американского внешнеполитического ведомства выразил в интервью Бену Шапиро.
Помпео не стал комментировать взломы сайтов учреждений в США, приписываемые России, однако подчеркнул, что Москва – это "вызов" для Вашингтона в киберпространстве.
Глава Госдепа заявил, что не уверен в возросшей агрессии России в данной сфере. По мнению дипломата, речь идет о постоянном процессе, свидетелем которого он якобы является уже около двенадцати лет. Майк Помпео также в очередной раз обвинил РФ во вмешательстве в американские выборы.
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