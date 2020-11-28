Помпео объяснил введение новых санкций США против российских и китайских компаний

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28 ноября 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Майк Помпео, ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что санкции Вашингтона, введенные ранее против российских и китайских компаний, связаны с поставками в рамках иранской ракетной программы.

Уточняется, что ограничения были введены в отношении ряда компаний, среди которых российские, за передачу "чувствительных технологий", а также товаров ракетной программе Ирана. По словам Помпео, такие меры стали частью реагирования США на пагубную деятельность Тегерана.

Госсекретарь уточнил, что новые санкции, которые вводятся на два года, включают в себя ограничения на госзакупки у Соединенных Штатов, государственную помощь со стороны Вашингтона, а также накладывают некоторые экспортные ограничения.