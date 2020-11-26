США вводят новые санкции против России и Китая

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26 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Белом Доме рассматривают вопрос введения санкций против оборонных предприятий и гражданской промышленности России и КНР. Новые ограничения могут поставить реализацию проекта по созданию среднемагистрального самолёта МС-21 под угрозу.



В санкционный список попали многие китайские и российские компании. В США считают, что они имеют прямое отношение к вооружённым силам государств. В чёрном списке и предприятия создающие широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929.



Новый лайнер МС-21, по замыслу отечественных разработчиков, должен был стать серьёзным конкурентом американскому Boeing и европейскому Airbus. Три года назад самолёт совершил свой первый полёт. Но после введения американских санкций в прошлом году зарубежные компании остановили поставку композитных материалов для крыльев нового лайнера. Тогда производителей материалов нашли в России, однако сроки запуска самолёта в серийное производство были сдвинуты.



В Вашингтоне опасаются, что российско-китайские проекты нанесут серьёзный удар по Boeing. Если самолёт всё-таки поступит в серийное производство, которое не будет зависеть от иностранных комплектующих, не исключено, что Байден не снимет санкции, введённые Трампом. В любом случае, санкции Запада поспособствовали внедрению в России импортозамещения.



