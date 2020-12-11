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Правительство Грузии ушло в отставку

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Грузии ушло в отставку
флаг Грузии, pixabay.com

В пятницу, 11 декабря, стало известно, что правительство Грузии ушло в отставку. В правительственной пресс-служб сообщили, что это произошло из-за начала работы нового парламента.

Согласно последней информации, грузинское правительство к настоящему моменту официально сложило свои полномочия. В пресс-службе добавили, что сейчас премьер-министр Грузии и весь кабинет министров являются исполняющими обязанности.

Напомним, 1 ноября журналисты сообщили, что правящая партия "Грузинская мечта", согласно предварительным итогам выборов на территории страны, получила парламентское большинство.

ЕТ

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