В пятницу, 11 декабря, стало известно, что правительство Грузии ушло в отставку. В правительственной пресс-служб сообщили, что это произошло из-за начала работы нового парламента.
Согласно последней информации, грузинское правительство к настоящему моменту официально сложило свои полномочия. В пресс-службе добавили, что сейчас премьер-министр Грузии и весь кабинет министров являются исполняющими обязанности.
Напомним, 1 ноября журналисты сообщили, что правящая партия "Грузинская мечта", согласно предварительным итогам выборов на территории страны, получила парламентское большинство.
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