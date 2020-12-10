Правящая партия Грузии представит на пост премьер-министра Георгия Гахарию

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10 декабря 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Георгий Гахария. Фото: сайт правительства Грузии

Победившая на парламентских выборах правящая «Грузинская мечта – демократическая Грузия» не будет менять своего кандидата в премьер-министры.

Кандидатом на этот пост определен Георгий Гахария, о чем заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, 11 декабря в ходе первого заседания парламента десятого созыва Гахария будет официально представлен как будущий глава правительства.

Кобахидзе также отметил, что вопрос состава правительства должен решить премьер-министр, лишь затем возможны какие-либо консультации.

Ранее сообщалось, что в НАТО снова пообещали принять Грузию в свой состав.