В НАТО снова пообещали принять Грузию в свой состав

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3 декабря 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

На последней встрече глав МИД стран-участников НАТО заявлено об увеличении шансов Грузии по вступлению в альянс. В Брюсселе рассматривают вопрос приёма грузинского государства одновременно с Украиной.



Актуализировал тему вхождения Грузии в состав военного блока главнокомандующий американскими сухопутными войсками в ЕС генерал Бен Ходжес. Он указал на стратегическое значение Южного Кавказа. Регион, по мнению американского военного, мог бы стать единой линией при проведении учений с такими государствами как Болгария, Румыния, Венгрия и Украина. Генерал подчеркнул, что часть грузинской территории оккупирована Россией, что создаёт дополнительную напряжённость в регионе.



Ходжес считает, что в Грузии можно было бы создать такую же военную авиабазу как в Румынии. Помимо этого он напомнил о проекте глубоководного порта в Анаклии. Однако, к разочарованию Тбилиси, никто не смог назвать точной даты принятия Грузии в состав Североатлантического альянса. Генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг посоветовал грузинскому руководству для начала модернизировать институты безопасности в стране и провести необходимые реформы.



