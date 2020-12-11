Песков оценил информацию о попытках дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

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11 декабря 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шприц, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что западные страны ведут информационную кампанию против российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.

«Эти стремления [по дискредитации российской вакцины] замечают не только в Кремле, они видны, что называется, невооруженным глазом … конкуренция очень жесткая … Хорошо, когда эта конкуренция ведется честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке … другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации вакцины», -высказал он.

Песков отметил, что вакцина «Спутник V» - «надежная, хорошая, востребованная». По его словам, фармацевтические компании - гиганты, чтобы воспрепятствовать вхождению российского препарата в различные страны, «действительно прибегают иногда не к самым лицеприятным методам».