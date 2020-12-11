Захарова с иронией ответила на новые антироссийские санкции со стороны США

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11 декабря 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции, введенные Соединёнными Штатами против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека"», - высказала она.

Дипломат отметила, что «фантазии тем, кто составлял новые ограничительные списки, не занимать». По ее словам, они «умудрились» подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами РФ. Захарова добавила, что ранее под американские санкции попал московский бассейн «Чайка».

«Очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль "озаботиться" футбольным клубом», - резюмировала она.

Ранее Кадыров оценил решение о введении американских санкций.