Получивший новое назначение «старый комсомолец» Чубайс дал ответ «юному ленинцу» Навальному

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10 декабря 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс дал публичный ответ Алексею Навальному.

Блогер прокомментировал видеоролик Ильи Яшина об Анатолии Чубайсе. «Яшин отлично по Чубайсу прошелся. Старый комсомолец уже 20 лет прислуживает Путину, а по ТВ каждый раз намекают, что он тайный оппозиционер», - написал Навальный в соцсети.

Чубайс вспомнил об «очной полемике с А.А.Навальным, в которой Алексей был довольно боек, но не очень содержателен».

«Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани... Похоже, дело Ленина, действительно, живёт», - прокомментировал Чубайс мнение Навального.

Экс-министр финансов Андрей Нечаев добавил свое мнение о Навальном и Яшине: «Забавно, что не Навальный, не Яшин никогда (почти никогда) нигде не работали, пытаясь быть профессиональными революционерами, поэтому дискуссий на любые профессиональные темы без демагогии не выдерживают. А тявкнуть из-за угла - это всегда пожалуйста».