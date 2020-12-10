Лавров назвал «самое главное событие» для внешней политики РФ за 15 лет

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10 декабря 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Сергей Лавров, фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «самое главное событие», которое произошло в российской внешней политике за последние 15 лет. При этом дипломат отметил, что «трудно» вычленить» что-то одно.

«Наверное, такой кумулятивный эффект имело осознание Западом того, что Россия — всё-таки это самостоятельная держава. И что у России всегда будут на первом месте свои национальные интересы, которые она готова честно и равноправно сопрягать с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но которая никогда не будет брать под козырёк», - высказал он RT.

Лавров считает, что «за 15 лет это самое главное, что произошло и с российской внешней политикой, и в медийном пространстве, которое освещает ситуацию между Россией и Западом». По его словам, данный период далеко не закончен. Дипломат добавил, что зарубежные коллеги «все равно пытаются лишить РФ права самостоятельно определять своё будущее», а также «продвигать различные сценарии смены режима».

«Запад делает всё, чтобы не дать российской внешней политике «достигать позитивных результатов», в том числе в её ближайшем окружении. Мы к этому относимся как к данности, к сожалению», - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.