Лавров заявил, что отношения России и Германии нуждаются в перезагрузке
8 декабря 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 8 декабря, в ходе встречи с делегацией партии АдГ в столице России заявил, что отношения Москвы и Берлина нуждаются в перезагрузке.
Лавров подчеркнул, что у России и Германии много вопросов, по которым стороны занимают разные, порой противоположные, позиции. По мнению дипломата, в современном мире это естественная вещь, однако сложившаяся ситуация, в частности, нарастание трансграничных угроз, требуют диалога и поиска баланса интересов, а не усиления конфронтации.
Сергей Лавров добавил, что визит немецких политиков в РФ является хорошей возможностью продолжать диалог и искать новые точки соприкосновения.
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