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Спикер фракции АдГ Хампель считает, что отношения России и ФРГ при президентстве Байдена не изменятся

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер фракции АдГ Хампель считает, что отношения России и ФРГ при президентстве Байдена не изменятся
Спикер фракции АдГ Армин-Паулюс Хампель, Moritz Frankenberg/dpa

Спикер фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель рассказал, как могут измениться отношения Берлина и Москвы в период президентства Джо Байдена.

Армин-Паулюс Хампель уточнил, что в настоящий момент большинство немецких граждан положительно настроены по отношению к России, однако это не касается политических, экономических и военных элит. Спикер Фракции АдГ не считает, что в ближайшем будущем следует ждать каких-либо изменений в отношениях Германии и России, в частности, со сменой президента в Соединенных Штатах Америки.

По мнению политика, проблемой для отношений Москвы и Берлина является то, что в Вашингтоне не хотят реализации проекта "Северный поток – 2", передает RT.

ЕТ

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