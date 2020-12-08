Спикер фракции АдГ Хампель считает, что отношения России и ФРГ при президентстве Байдена не изменятся
8 декабря 2020, 12:02[ «Аргументы Недели» ]
Спикер фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель рассказал, как могут измениться отношения Берлина и Москвы в период президентства Джо Байдена.
Армин-Паулюс Хампель уточнил, что в настоящий момент большинство немецких граждан положительно настроены по отношению к России, однако это не касается политических, экономических и военных элит. Спикер Фракции АдГ не считает, что в ближайшем будущем следует ждать каких-либо изменений в отношениях Германии и России, в частности, со сменой президента в Соединенных Штатах Америки.
По мнению политика, проблемой для отношений Москвы и Берлина является то, что в Вашингтоне не хотят реализации проекта "Северный поток – 2", передает RT.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.