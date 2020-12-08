В бундестаге заявили, что санкционная политика ФРГ против России провалилась
8 декабря 2020, 10:06[ «Аргументы Недели» ]
Спикер фракции "Альтернатива для Германии" по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель заявил, что правительству Германии следует признать, что санкционная политика в отношении РФ провалилась.
В АдГ сочли санкционную политику правительства Германии неправильным путем. Хампель подчеркнул, что от ограничительных мер пострадали обе страны, причем "не в последнюю очередь немецкая экономика", передает RT.
Спикер фракции "Альтернатива для Германии" уточнил, что безопасность и стабильность на европейской территории достижимы исключительно при участии России. Армин-Паулюс Хампель добавил, что РФ является самым большим соседом Германии на востоке, а также мировой державой, с которой Берлину было бы "умнее всего развивать хорошие отношения".
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