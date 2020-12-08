В России реорганизуют фонд, основанный Кудриным для поддержки Комитета гражданских инициатив

Аргументы Недели → Политика 13+

8 декабря 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Алексей Кудрин, Kremlin Pool, globallookpress.com

Фонд развития гражданских инициатив «Диалог», основанный председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, будет переформирован в 2021 году. Фонд был создан для поддержки Комитета гражданских инициатив (КГИ).

О расформировании фонда сообщили три близких к нему источника. В пресс-службе КГИ уточнили, что при реорганизации фонда «Диалог» «продолжат самостоятельно развиваться два крупных успешных проекта, которые в свое время были запущены фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива», в работе КГИ изменений не предполагается». Часть сотрудников «Диалога» могут перейти в другие основанные Кудриным НКО.

Фонд осуществляет «научно-исследовательскую, информационно-аналитическую и консультативную работу», указано на его сайте, а также выделяет средства на различные программы Комитета гражданских инициатив и на ежегодное проведение Общероссийского гражданского форума.