В России реорганизуют фонд, основанный Кудриным для поддержки Комитета гражданских инициатив
8 декабря 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Фонд развития гражданских инициатив «Диалог», основанный председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, будет переформирован в 2021 году. Фонд был создан для поддержки Комитета гражданских инициатив (КГИ).
О расформировании фонда сообщили три близких к нему источника. В пресс-службе КГИ уточнили, что при реорганизации фонда «Диалог» «продолжат самостоятельно развиваться два крупных успешных проекта, которые в свое время были запущены фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива», в работе КГИ изменений не предполагается». Часть сотрудников «Диалога» могут перейти в другие основанные Кудриным НКО.
Фонд осуществляет «научно-исследовательскую, информационно-аналитическую и консультативную работу», указано на его сайте, а также выделяет средства на различные программы Комитета гражданских инициатив и на ежегодное проведение Общероссийского гражданского форума.
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