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Депутат ГД Елена Панина указала на симптомы нарастающей угрозы эскалации конфликта на Донбассе

, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат ГД Елена Панина указала на симптомы нарастающей угрозы эскалации конфликта на Донбассе
Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского и его демонстративная поездка в Донецкую область в День вооруженных сил указывают на то, что в президенте мало что осталось от предвыборного образа "голубя мира".

Такое мнение высказала член комитета ГД по международным делам Елена Панина. Она указала на то, что в ходе своей избирательной кампании Зеленский хотел предложить альтернативу курсу петра Порошенко, которое украинцы назвал "армовир" (армия-мова-вира). Этим курсом предполагалась милитаризация Украины, уничтожение русского языка и канонической церкви в стране.

"Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части "ар" и "мо" Зеленский стремится продолжать прежний курс", - сказала Панина.

Зеленский сейчас хочет выглядеть "большим "ястребом", чем Порошенко", что является еще одним тревожным симптомом "нарастающей угрозы эскалации конфликта на Донбассе", считает Панина.

НС

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