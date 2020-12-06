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6 декабря 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото: APUkraine/ twitter.com

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где у него запланирована с военнослужащими Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента страны.

Сегодня, 6 декабря на Украине празднуют День Вооруженных сил страны.

"Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее бывший глава Украины Петр Порошенко предложил нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому способ, по которому он может закончить войну в Донбассе за две недели.