Порошенко порекомендовал Зеленскому встать на колени перед Путиным
4 декабря 2020, 22:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: Газета.Ru
Бывший глава Украины Петр Порошенко предложил нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому способ, по которому он может закончить войну в Донбассе за две недели: "Но какой ценой? Ценой унижения".
Политик заявил, что действующий глава государства может добиться мира в Донбассе только после того, как встанет на колени перед президентом России Владимиром Путиным. "Другого способа для него нет", - считает Порошенко. Он также заявил, что хорошо знает Путина, и глава российского государства, по его словам, не питает любви ни к Украине, ни к украинцам.
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