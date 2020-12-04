Порошенко порекомендовал Зеленскому встать на колени перед Путиным

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4 декабря 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Бывший глава Украины Петр Порошенко предложил нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому способ, по которому он может закончить войну в Донбассе за две недели: "Но какой ценой? Ценой унижения".

Политик заявил, что действующий глава государства может добиться мира в Донбассе только после того, как встанет на колени перед президентом России Владимиром Путиным. "Другого способа для него нет", - считает Порошенко. Он также заявил, что хорошо знает Путина, и глава российского государства, по его словам, не питает любви ни к Украине, ни к украинцам.

Порошенко возвратится в большую политику через Западную Украину.