Порошенко возвратится в большую политику через Западную Украину

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26 ноября 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

После прошедших местных выборов на Украине в ряде регионов обозначилась кардинальная смена политических элит. Депутаты от партии Порошенко «Европейская солидарность» смогли набрать большинство голосов в парламенте города Львов. Он может стать для самого Порошенко в дальнейшем политическим плацдармом для возвращения в большую политику. Для победы во Львове Порошенко бросил серьёзные ресурсы, превосходящие даже киевское направление.



Львовская область значительно отличается от остальных регионов Украины. Западные области шли за Порошенко, так как он им гарантировал курс на интеграцию с Европой и НАТО. Зеленского жители западных районов страны, напротив, заподозрили в проведении пророссийского курса.



Большинство депутатских мест в парламенте Львова позволяет партии Порошенко избирать руководящие органы, членов исполнительных комитетов. Помимо этого депутаты без участия главы города имеют право решать имущественные, финансовые и различные организационные вопросы. Парламентарии заявили, что они не допустят к управлению во Львове команду Зеленского.



Эксперты не исключают, что политическое противостояние из регионов может выйти на уровень государства. Позиции Порошенко ещё слишком сильны в украинских субъектах, что позволяет ему диктовать свои правила.



