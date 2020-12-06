Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов оценил новое назначение Анатолия Чубайса

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6 декабря 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Вашингтон, США, фото: pixabay.com

Анатолия Чубайса назначили на пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями с целью наладить отношения с администрацией Джо Байдена, объявившего себя новоизбранным президентом США.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о новом назначении Анатолия Чубайса, который ранее возглавлял госкорпорацию «Роснано». По мнению главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Чубайс будет ответственным за связи с администрацией Байдена. Он считает, что «назначение Чубайса — это такое признание Байдена президентом, то есть на всякий случай». Венедиктов сказал, что это назначение Чубайса предсказывали политологи.

Венедиктов отметил, что у России нет связи с Демократической партией США, представителем которой является Джо Байден. По его мнению, Чубайс ранее успешно контактировал с Хиллари Клинтон, которая была соперником Дональда Трампа на выборах четыре года назад от партии демократов.

По признанию Чубайса, он назначением доволен.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом.