В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом

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5 декабря 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, Facebook.com/anatoly.chubays

Анатолий Чубайс, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Анатолий Чубайс Указом президента РФ Владимира Путина назначен спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что в организации рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом. Дюжаррик подчеркнул, что Россия «является важным партнером» ООН «во всех сферах работы, включая цели устойчивого развития».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Чубайс в новой должности не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации президента.

После назначения сам Чубайс написал в соцсети, что ему в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, а самому было не очень приятно. «На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично» - добавил Чубайс.