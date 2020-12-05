В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом

Анатолий Чубайс Указом президента РФ Владимира Путина назначен спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что в организации рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом. Дюжаррик подчеркнул, что Россия «является важным партнером» ООН «во всех сферах работы, включая цели устойчивого развития».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Чубайс в новой должности не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации президента.
После назначения сам Чубайс написал в соцсети, что ему в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, а самому было не очень приятно. «На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично» - добавил Чубайс.
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