В Кремле подтвердили, что Путин в последнее время общался с Кудриным и Матвиенко только по видеосвязи

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2 декабря 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин контактировал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко исключительно по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что личных контактов не было у Путина с Кудриным и Матвиенко не было, только по видео-конференц-связи (ВКС).

Ранее сегодня стало известно о подтвержденном у Кудрина коронавирусе. Валентина Матвиенко самоизолировалась после контакта с зараженном ковидом.

Мэр Миасса Григорий Тонких сообщил о повышении у него температуры и решении самоизолироваться.

Глава третьего по величине города Челябинской области начал работать из дома.