Заразившийся коронавирусом Кудрин написал в соцсети о своем состоянии

Аргументы Недели → Общество 13+

2 декабря 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Кудрин, фото: twitter.com/aleksei_kudrin

Алексей Кудрин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. О заболевании, самочувствии и лечении председатель Счетной палаты лично написал в социальной сети. По признанию Кудрина, чувствует себя он "сносно". Он самоизолировался, лечится дома.

Кудрин ранее сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Он призвал всех беречь себя.

"Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!", - написал Алексей Кудрин на своей странице в Twitter.

Напомним, коронавирусной инфекцией нового типа переболели премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, несколько губернаторов и парламентариев, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский быстро вылечился от коронавирусной инфекции с помощью российского препарата.