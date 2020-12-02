Заразившийся коронавирусом Кудрин написал в соцсети о своем состоянии
2 декабря 2020, 10:24[ «Аргументы Недели» ]
Алексей Кудрин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. О заболевании, самочувствии и лечении председатель Счетной палаты лично написал в социальной сети. По признанию Кудрина, чувствует себя он "сносно". Он самоизолировался, лечится дома.
Кудрин ранее сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Он призвал всех беречь себя.
"Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!", - написал Алексей Кудрин на своей странице в Twitter.
Напомним, коронавирусной инфекцией нового типа переболели премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, несколько губернаторов и парламентариев, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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