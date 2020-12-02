Мэр Миасса Григорий Тонких ушел на самоизоляцию с подозрением на COVID-19

Мэр Миасса Григорий Тонких сообщил о повышении у него температуры и решении самоизолироваться.
Глава третьего по величине города Челябинской области начал работать из дома.
Тонких сдал тест на COVID-19 b ждет результата анализа. По словам чиновника, в понедельник утром у него поднялась температура. Он решил, что целесообразнее будет работать из дома. Если тест будет отрицательным, то со следующей недели Тонких выйдет на работу, - сообщает URA.RU.
Также сегодня стало известно о болезни главы города Трехгорного Евгения Сычева. Сычеву пришлось госпитализироваться. В инфекционном отделении больницы глава города за свой счет купил через интернет 20 стоек для капельниц, на нехватку которых жаловались пациенты и медики.
Напомним, коронавирусной инфекцией нового типа переболели глава правительства Михаил Мишустин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, почти треть депутатов Госдумы и несколько глав регионов.
На самоизоляцию после контакта с инфицированным человеком ушла Валентина Матвиенко.