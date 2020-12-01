Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
1 декабря 2020, 19:58[ «Аргументы Недели» ]
Россия вряд ли сможет принять «достаточно безответственное» требование главы Молдавии о выводе миротворцев из региона, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Это чревато серьезными последствиями.
Министр отметил, что цель, по которой миротворцы находятся в Приднестровье - не допустить «нового всплеска кровавого конфликта». Лавров напомнил, что миротворцы из России, также как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в регионе с одобрения ОБСЕ.
Напомнил Лавров и о второй группе из российских военных. Она защищает склады боеприпасов в Колбасне. Те находятся в таком состоянии, что если их оставить без контроля, то серьезных инцидентов не избежать.
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