Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья

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1 декабря 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия вряд ли сможет принять «достаточно безответственное» требование главы Молдавии о выводе миротворцев из региона, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Это чревато серьезными последствиями.

Министр отметил, что цель, по которой миротворцы находятся в Приднестровье - не допустить «нового всплеска кровавого конфликта». Лавров напомнил, что миротворцы из России, также как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в регионе с одобрения ОБСЕ.

Напомнил Лавров и о второй группе из российских военных. Она защищает склады боеприпасов в Колбасне. Те находятся в таком состоянии, что если их оставить без контроля, то серьезных инцидентов не избежать.