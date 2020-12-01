Ильхам Алиев призвал Францию отдать армянам Марсель

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1 декабря 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ильхам Алиев, Kremlin Pool/Global Look Press

Алиев предложил властям Франции отдать французским армянам Марсель. Он считает, что за те годы, что Франция является сопредседателем Минской группы, она ничего не сделала для решения карабахского вопроса.

"Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит", – заявил президент Азербайджана в своем обращении к народу.

Накануне сенат Пятой республики принял резолюцию, призывающую правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха и требующую от Азербайджана вывода войск из региона. Одновременно с этим госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что одностороннее признание Парижем Нагорного Карабаха не пойдёт на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.

"Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", — подчеркнул Алиев.

Также азербайджанский лидер добавил, что термин "нагорнокарабахский конфликт" остался уже в прошлом. По его мнению, не стоит и впредь использовать этот термин, разве что для исторического обозначения.