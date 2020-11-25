Сенат Франции призвал правительство страны признать республику Нагорный Карабах

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25 ноября 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Франции, pixabay.com

Сенат Франции в среду, 25 ноября, принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству о признании Нагорного Карабаха. Вышеуказанный документ поддержали 305 сенаторов, против высказался один.

Резолюция, о которой идет речь, носит рекомендательный характер. Подчеркивается, что сенат призывает правительство Франции признать республику Нагорный Карабах и использовать это признание в качестве инструмента для установления прочного мира в рамках переговоров.

Сенаторы также полагают, что власти Азербайджана не гарантируют безопасность и свободу армянского населения Карабаха.