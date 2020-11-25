Эрдоган не исключает привлечения других стран к урегулированию ситуации в Карабахе

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25 ноября 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

К обеспечению мира в Нагорном Карабахе, кроме России и Турции, могут быть привлечены и другие страны. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер сослался на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, где главы государств, в частности, обсуждали возможность расширения контроля за перемирием в Карабахе.

«Об этом мы говорили вчера с Путиным. При участии других стран мы можем этот процесс перевести в другое измерение», - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет вместе с Россией следить за прекращением огня в Карабахе.