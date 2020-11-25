В МИД Франции считают, что признание независимости Карабаха не пойдет на пользу никому
25 ноября 2020, 22:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан вечером в среду, 25 ноября, заявил, что признание Парижем независимости Нагорного Карабаха никому не пойдет на пользу.
Ранее сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны признать республику Нагорный Карабах.
Жан-Батист Лемуан в свою очередь заметил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не было бы полезно ни Армении, ни населению НКР, ни Франции, ни прочим сопредседателям Минской группы ОБСЕ, ни Европе в целом.
По мнению госсекретаря при МИД Франции, разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий тех или иных государств, а зависит от диалога между сторонами спора.
Лемуан напомнил, что мировое сообщество, в частности, Армения, не признали независимость Карабаха.
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