В МИД Франции считают, что признание независимости Карабаха не пойдет на пользу никому

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25 ноября 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, Panoramic/ZUMAPRESS.com

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан вечером в среду, 25 ноября, заявил, что признание Парижем независимости Нагорного Карабаха никому не пойдет на пользу.

Ранее сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны признать республику Нагорный Карабах.

Жан-Батист Лемуан в свою очередь заметил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не было бы полезно ни Армении, ни населению НКР, ни Франции, ни прочим сопредседателям Минской группы ОБСЕ, ни Европе в целом.

По мнению госсекретаря при МИД Франции, разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий тех или иных государств, а зависит от диалога между сторонами спора.

Лемуан напомнил, что мировое сообщество, в частности, Армения, не признали независимость Карабаха.