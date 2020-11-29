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Песков рассказал, как будет встречать Новый год: «Чтобы больше 2020-й год не повторялся и не случался»

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Песков рассказал, как будет встречать Новый год: «Чтобы больше 2020-й год не повторялся и не случался»
Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как планирует провести новогодние праздники. По его словам, пока он к ним не готовится, но отмечать 2021 год будет с семьёй.

«Пока никак не готовимся. Но традиционно, когда каток на Красной площади открывается, уже чуть-чуть другое дело. Планируем с семьей встретить Новый год, это самое главное. Зрителям пожелаю, чтобы больше 2020-й год не повторялся и не случался», - передает слова официального представителя Кремля «Мир24».

Ранее Песков уточнил, будет ли Владимир Путин участвовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади.

БА

Общество

Эксперт Иванова-Швец объяснила, как будут проверять пенсионеров в 2021 году

Эксперт Иванова-Швец объяснила, как будут проверять пенсионеров в 2021 году

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в 2021 году пройдут проверки российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов. По ее словам, это позволит восстановить законность получения выплат, что положительно отразится на состоянии пенсионной системы.

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