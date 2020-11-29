Песков рассказал, как будет встречать Новый год: «Чтобы больше 2020-й год не повторялся и не случался»

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29 ноября 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как планирует провести новогодние праздники. По его словам, пока он к ним не готовится, но отмечать 2021 год будет с семьёй.

«Пока никак не готовимся. Но традиционно, когда каток на Красной площади открывается, уже чуть-чуть другое дело. Планируем с семьей встретить Новый год, это самое главное. Зрителям пожелаю, чтобы больше 2020-й год не повторялся и не случался», - передает слова официального представителя Кремля «Мир24».

Ранее Песков уточнил, будет ли Владимир Путин участвовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади.