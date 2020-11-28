Песков не исключил участия Путина в хоккейном матче на Красной площади

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28 ноября 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин и А. Лукашенко приняли участие в хоккейном матче в 2019 г. в Сочи

Президент РФ Владимир Путин на данный момент не планировал участвовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади, но все может измениться.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в субботу, 28 ноября, на открытии ГУМ-катка ответил на вопрос, может ли Владимир Путин в конце года, как в декабре прошлого года, выйти на лед на Красной площади и принять участие в матче.

По словам официального представителя Кремля, «обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом, пока не планировали, но этого нельзя исключать».

Владимир Путин начал играть в хоккей несколько лет назад.