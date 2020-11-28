Песков не исключил участия Путина в хоккейном матче на Красной площади
28 ноября 2020, 21:53[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин на данный момент не планировал участвовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади, но все может измениться.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в субботу, 28 ноября, на открытии ГУМ-катка ответил на вопрос, может ли Владимир Путин в конце года, как в декабре прошлого года, выйти на лед на Красной площади и принять участие в матче.
По словам официального представителя Кремля, «обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом, пока не планировали, но этого нельзя исключать».
Владимир Путин начал играть в хоккей несколько лет назад.
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