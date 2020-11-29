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Пушков оценил риск начала войны из-за смерти иранского ученого: «Именно этого ждут его враги»

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков оценил риск начала войны из-за смерти иранского ученого: «Именно этого ждут его враги»
Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал смерть иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который накануне скончался от ранения в больнице. По его словам, враги Тегерана ждут начала войны.

«Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги», - отметил он.

При этом иранская сторона уверена, что израильские спецслужбы причастны к происшествию. Она призывает другие страны осудить акт «государственного терроризма». Президент Ирана Хасан Роухани пообещал не оставить инцидент без ответа.

БА

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